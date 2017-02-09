В Восточном Казахстане ОПГ похитила свыше 1 млрд тенге средств Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
9 февраля 2017
  • 15
  • :
  • 28
Все области
Пасмурно
днем 9º    ночью -1º
17:00
.
Aнонс

В Восточном Казахстане ОПГ похитила свыше 1 млрд тенге средств Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства09.02.2017
Криминал  13:24
Усть-Каменогорск. 9 февраля. Kazakhstan Today - Прокуратура Восточно-Казахстанской области инициировала расследование в отношении членов организованной преступной группы, по предварительным данным, похитивших более 1 млрд тенге бюджетных средств "Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства", сообщает пресс-служба ведомства.

Среди потенциальных пострадавших могут оказаться более 700 человек, на которых оформлялись фиктивные кредиты, передает Kazakhstan Today.

По предварительной информации, один из представителей Восточно-Казахстанского филиала "Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства" создал организованную преступную группу для того, чтобы похитить бюджетные средства, выделяемые для субсидирования бизнесменов, занимающихся сельским хозяйством. Организация выдает займы на льготных условиях сельскому населению, сельхозтоваропроизводителям и микрокредитным организациям по самым разнообразным направлениям.

"В течение нескольких лет на разных жителей области оформлялись фиктивные кредиты. Участники ОПГ распределили роли: кто-то искал данные потенциальных "получателей кредитов", кто-то занимался непосредственно оформлением займов, кто-то решал вопросы по выводу полученных средств. Чтобы окончательно запутать проверяющие органы, участники преступной группы оформляли кредиты, к примеру, на развитие бизнеса в Абайском районе на жителя Жарминского района. Впоследствии, взыскание долгов по займам заняло немало времени, потому что было сложно найти получателей финансовых средств, фигурировавших в бумагах. Схема крупномасштабных хищений действовала около восьми лет. Участники группы могли намеренно продлевать кредитные линии и отодвигать финальные сроки погашения займов, чтобы как можно дольше похищать бюджетные средства. По предварительным данным, более чем на 700 жителей ВКО могли быть оформлены фиктивные кредиты. На граждан, даже не подозревавших о наличии у них займов, Фонд стал массово подавать иски в суды о невыплате средств. В результате аналитической работы и тщательной проверки со стороны прокуратуры ВКО удалось выявить преступную схему. Государству был причинен особо крупный ущерб, предположительно, свыше 1 млрд тенге. Расследование данного дела находится на особом контроле у прокурора области Багбана Таимбетова", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас по факту хищения средств филиала Фонда проводится досудебное расследование по статье177 "Мошенничество" (в редакции Уголовного кодекса 1997 года). Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников ДВД и службы экономических расследований, назначен процессуальный прокурор. Расследование ведется антикоррупционной службой по ВКО.
Просмотров: 0
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
09.02.2017   13:24
В Восточном Казахстане ОПГ похитила свыше 1 млрд тенге средств Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства
09.02.2017   12:50
В Южном Казахстане раскрыто пять фактов вымогательства с использованием социальных сетей
09.02.2017   10:07
Фото: liter.kz
На 5 млн тенге оштрафовали бывшего офицера Погранслужбы Казахстана за взятку
08.02.2017   15:56
Фото: Aeroport.kz
Сотрудников Международного аэропорта Алматы задержали за кражи из багажа пассажиров
08.02.2017   15:12
Фото: politeka.net
Квартирные воры несколько дней жили в ограбленном ими доме в Кокшетау
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика