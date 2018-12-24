В Западном Казахстане сельчанин зарезал трех человек и поджег дом с их телами

Уральск. 24 декабря. Kazakhstan Today - В Западно- Казахстанской области в ночь на 21 декабря сельчанин зарезал трех человек и поджег дом с их телами, передает Kazakhstan Today.

По сообщению пресс-службы департамента полиции ЗКО, в поселке Федлоровка Теректинского района в доме по улице Межколхозная произошел пожар. После тушения в доме обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти, пишет портал "Мой город"

"В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками отдела полиции Теректинского района совместно с сотрудниками департамента полиции ЗКО по подозрению в совершении данного особо тяжкого преступления был установлен и задержан 45-летний мужчина", - сообщили в пресс-службе полиции.

На место происшествия также выезжали пожарные. По словам пресс-секретаря ДЧС ЗКО, в двухквартирном жилом доме горели личные вещи, мебель, бытовая техника и потолочное перекрытие на площади 96 квадратных метров.

"На месте пожара обнаружены трое погибших - 63-летняя и 68-летняя женщины и мужчина 50 лет. Причина пожара, виновные лица и сумма ущерба устанавливаются. На месте пожара работали 2 единицы техники и 7 человек личного состава", - рассказали в ДЧС.

По данному факту отделом полиции Теректинского района начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК РК (Убийство).

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