В Жанаозене квартирные воры попали на видео (ВИДЕО)

Актау. 12 января. Kazakhstan Today - В Жанаозене предполагаемые квартирные воры попали на видео.

На видео, которое попало в сеть, трое парней "крутятся" у входной двери одной из квартир в Жанаозене. Заметив камеру наружного наблюдения, парни повернули ее к стене. В ДВД Мангистауской области рассказали, что один из подозреваемых задержан, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы ДВД, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января 2017 года в 5-м микрорайоне Жанаозена, пишет "Лада.kz"

"По данному факту задержан подозреваемый, им оказался житель Жанаозена, 1994 года рождения, ранее судимый. Устанавливают личности еще двоих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Ведется досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

В ведомстве также уточнили, что сумма нанесенного ущерба составляет 200 тыс. тенге.

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