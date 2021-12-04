В Жезказгане на 5,5 млн тенге оформила кредит на женщину ее коллега

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Как сообщает Polisia.kz, 26 ноября в УП города Жезказгана поступило заявление 55-летней жительницы города. Женщина заявила, что некто на ее имя оформил кредит на 5,5 млн тенге. Выяснилось, что заем совершен через приложение одного из банков, установленного в сотовом телефоне потерпевшей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 22-летняя коллега заявительницы. Она дала признательные показания, пояснив, что воспользовалась телефоном, который потерпевшая на некоторое время оставила без присмотра.
Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество). Ведется расследование.
Ранее сообщалось, что более 100 сельчан обманул сотрудник банка и его сообщница в Туркестанской области.