В ЖК в Атырау беременную женщину связали скотчем и забрали из ее квартиры 23 млн тенге

Атырау. 11 января. Kazakhstan Today - В жилом комплексе "Томирис" в Атырау 8 января беременную женщину связали скотчем и забрали из ее квартиры 23 млн тенге, передает Kazakhstan Today.





По словам потерпевшей Б., в тот день, в три часа, ее схватили, когда она закрывала дверь своей квартиры на ключ. Женщину повалили на пол в подъезде двое мужчин в масках. Они протащили ее назад в квартиру, обмотали руки и ноги скотчем и, заклеив ей рот, бросили на диван. Женщина заметила, как в этот момент в квартиру зашла девушка, втроем злоумышленники смогли найти в квартире деньги - более 23 млн тенге, которые хозяйка копила на покупку нового жилья, пишет "Ак Жайык" .





"Как только они ушли, я высвободилась и стала звать на помощь с балкона. Кто-то набрал с телефона 102, и сразу прибыл наряд полиции. В тот же день преступники были задержаны, и полиция вернула мне деньги. В соцсетях потом писали, что якобы дверь преступникам открыла трехлетняя девочка, но это не так", - рассказала потерпевшая.





В департаменте полиции Атырауской области подтвердили факт разбойного нападения в "Томирисе". Задержаны трое молодых жителей Атырау, которые к тому же "засветились" на камерах видеонаблюдения. Начато досудебное расследование.





Женщина, которая находится на шестом месяце беременности, до сих пор не может прийти в себя после произошедшего. Она собирается пройти УЗИ, чтобы узнать о состоянии будущего ребенка после такого стресса.





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