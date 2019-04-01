Вооруженные грабители похитили 8,5 млн тенге у сотрудников табачной компании в Павлодаре

Павлодар. 17 ноября. Kazakhstan Today - В Павлодаре задержали вооруженных грабителей, которые напали на сотрудников табачной компании и похитили 8,5 млн тенге, передает Kazakhstan Today.





Налетчиков задержали на загородной трассе в районе села Достык. Ими оказались трое жителей Павлодара, старшему из которых 48 лет, сообщает телеканал КТК





Во время нападения лица троих преступников скрывали медицинские маски. Угрожая травматическим пистолетом, они заставили перепуганных супервайзеров открыть сейф с деньгами. Известно, что один из налетчиков ранее работал как раз на этой позиции и знал, как перевозят наличность. Вероятно, он и спланировал разбойное нападение, говорится в сюжете.





Отследили маршрут движения их, какие магазины посещали супервайзеры данного ТОО, после чего, выбрав определенный промежуток времени, безлюдное место, они совершили данное разбойное нападение", - сказал заместитель начальника УКП департамента полиции Павлодарской области Денис Лоскутов.





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