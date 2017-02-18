За систематические взятки на 7 и 7,5 года осуждены двое сотрудников Комитета оплаты медуслуг Минздрава

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За систематические взятки на 7 и 7,5 года осуждены двое сотрудников Комитета оплаты медуслуг Минздрава18.02.2017
Криминал  11:45

Шымкент. 18 февраля. Kazakhstan Today - За систематические взятки осуждены двое сотрудников комитета оплаты медуслуг Министерства здравоохранения РК, сообщила пресс-служба Южно-Казахстанского областного суда.

По данным суда, подсудимый О.Джумаков, исполняя обязанности заведующего отделом территориального подразделения комитета оплаты медицинских услуг МЗ РК, с 7 по 12 июля 2016 года вместе со своим непосредственным начальником - заместителем руководителя территориального подразделения комитета Б.Калыбековой в группе лиц по предварительному сговору, систематически собирая взятку со сдающих отчет главных врачей и главных бухгалтеров медучреждений по области, за покровительство и за беспрепятственную сдачу ежемесячных отчетов в общем собственноручно получил взятку в размере 670 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.


Приговором Аль-Фарабийского районного суда Шымкента Джумаков признан виновным по пункту 2 части 3 статьи 366 УК РК, и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Он также пожизненно лишен права заниматься определенной деятельностью в государственных органах.

Калыбекова признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 366, пункту 3 статьи 24 - пункту 2 части 3 статьи 190, части 4 статьи 24 - пункту 3 части 3 статьи 367 УК РК. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим Калыбековой окончательно назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества. Она пожизненно лишена права заниматься определенной деятельностью в государственных органах.

По информации пресс-службы, приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, Калыбекова и Джумаков были задержаны в июле 2016 года по фактам неоднократного получения взяток. "Следствием установлено, что должностные лица, находясь в преступном сговоре, на системной основе получали взятки от главных врачей и бухгалтеров более 60 медицинских учреждений области за общее покровительство, которое выражалось в обеспечении финансирования и беспрепятственную сдачу ежемесячных отчетностей. Размер взяток варьировался от 5 до 100 тыс. тенге, в зависимости от бюджета организации. Сумма средств, полученных Калыбековой и Джумаковым незаконным путем, составила 993 тыс. тенге", - говорилось в сообщении Национального бюро по противодействию коррупции.
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