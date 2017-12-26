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Задержанные в Алматы серийные воры обчищали карманы посетителей магазинов и салонов красоты26.12.2017
Криминал  10:41

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Задержанные в Алматы серийные воры обчищали карманы посетителей магазинов и салонов красоты, передает Kazakhstan Today.

"Они заходили в магазины и салоны красоты. Пока один из них расспросами отвлекал внимание продавцов или администраторов, другой незаметно "обследовал" карманы курток посетителей и похищали оттуда сотовые телефоны. По такой же схеме прибирали к рукам все ценное, что лежит на столиках в залах ожидания или на прилавках. К слову, иногда они надевали на лица медицинские маски. Сотовые телефоны сбывали, а вырученные деньги тратили на личные нужды. Все вышесказанные действия подтверждаются записями с камер видеонаблюдения, установленных непосредственно в самих заведениях", - цитирует начальника УВД Медеуского района майора полиции Болата Тотыбаева пресс-служба ДВД города.

Сейчас подозреваемые И. и Н., 22 и 20 лет, водворены в изолятор временного содержания ДВД Алматы. Оба не имеют постоянного места жительства в городе. Кроме этого, они ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

По словам Тотыбаева, начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 УК РК. В связи с неоднократностью эпизодов полиция просит всех жителей Алматы, которые могли пострадать от действий задержанных, обратиться по телефонам: 254-48-00 и 254-48-01.
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