Житель Барнаула обманул казахстанца на $115 тыс.

Барнаул. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Барнауле судят местного жителя, который обвиняется в совершении хищения $115 тыс. у гражданина Казахстана.

По словам старшего помощника прокурора Евгении Плехановой, обвиняемый ранее не был судимым, не имеет постоянного источника дохода, имеет фиктивную регистрацию в Барнауле, передает Kazakhstan Today.

"Он в январе 2016 года под предлогом продажи золота весом около 4,5 килограмма ввел в заблуждение гражданина Казахстана, передав ему, согласно заключению эксперта, сплав металлов на основе меди с цинком, свинцом и алюминием и получив от покупателя $115 000", - сообщили в прокуратуре.

Сразу после получения денег продавец отключил телефон и уехал из Барнаула. Более года он скрывался, но в апреле 2017 года был задержан сотрудниками полиции в поезде в Новосибирске, совершая передвижение из Тюмени в Иркутск. На данный момент мужчина находится под стражей, пишет "Алтайская правда"

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