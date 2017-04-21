Житель ЗКО вербовал казахстанцев в террористические организации в Сирии и планировал теракты

Уральск. 21 апреля. Kazakhstan Today - Житель Западно-Казахстанской области вербовал и переправлял казахстанцев в террористические организации в Сирии, а также планировал теракты в РК и РФ, сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.

По информации штаба, 19 апреля 42-летний житель ЗКО Руслан Хамзулинов был признан виновным по пяти статьям Уголовного кодекса РК: "Возбуждение религиозной розни", "Участие в деятельности террористической группы", "Финансирование террористической деятельности", "Вербовка с целью организации террористической деятельности" и "Организация незаконной миграции". Он был приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает Kazakhstan Today.

Как следует из материалов дела, Хамзулинов был причастен к вербовке и переправке граждан Казахстана в лагеря международных террористических организаций на территории Сирии, пишет портал "Мой город"

"Кроме того, по заданию зарубежного руководства террористической ячейки ДАИШ в Турции выехал в Украину для проведения подготовки для совершения террористический атак в России и Казахстане", - сообщили в областном оперативном штабе.

Хамзулинов был задержан в Украине в прошлом году.

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