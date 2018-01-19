Жительницу Алматинской области дважды за месяц обокрали одни и те же воры

Талдыкорган. 19 января. Kazakhstan Today - Полицейские Алматинской области задержали двух молодых людей, которые за месяц дважды обокрали дом 57-летней жительницы поселка Отеген батыра и Илийском районе области, передает Kazakhstan Today.

"Подозреваемые, 1996 и 1995 года рождения, в течение месяца дважды обворовывали одинокую женщину. Проникновение в дом осуществлялось путем отжатия пластиковых окон. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше 500 000 тенге. В своих показаниях подозреваемые пояснили, что похищенное имущество - ноутбук, фотоаппарат, телевизоры, золотые украшения и так далее сбыли на "блошиных" рынках города Алматы", - рассказали в пресс-службе ДВД Алматинской области.

В настоящее время по установленным фактам проводится досудебное расследование. У задержанных изъят телевизор, похищенный у потерпевшей при первой краже. На время расследования в отношении подозреваемых, избрана мера пресечения "обязательство о явке".

В полиции также дополнили, что один из задержанных оказался родным племянником потерпевшей.

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