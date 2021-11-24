Экологи объяснили выпадение серого снега в Алматы

АЛМАТЫ. 23 НОЯБРЯ - Представители Экологического Общественного Союза назвали причины выпадения серого снега в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Алматы, по наблюдениям горожан, во время недавних осадков снег выпал не белый, а серо-коричневый не только в городе, но и в предгорной экологической зоне, в отдалении от основного автомобильного движения и других видимых факторов загрязнения атмосферы.

По словам экологов, это явление имело место из-за состояния атмосферы.

Жители Алматы могли заметить, что во время недавних осадков снег выпал не белый, а серо-коричневый. Воздух сильно загрязнен такими веществами, как диоксид азота, диоксид серы, банально - сажей (а также многими другими химическими соединениями). Мелкая сажа дает серый цвет, оседая на поверхности снежинок, а характерный буро-коричневый цвет, который алматинцы ежедневно могут наблюдать над городом, дает диоксид азота", - пояснила в своем комментарии агентству руководитель общественного объединения Экологический Общественный Союз "ЭОС" Ася Гейдт.

По ее информации, "сажу в большом количестве выделяют ТЭЦ, работающие на угле, а основным источником диоксида азота являются автомобильные выхлопные газы".

По всей видимости, загазованность достигла таких масштабов, что даже при длительном снегопаде верхний слой снежного покрова остается загрязненным. То есть воздух не очищается осадками в течение первых минут и даже часов", - рассказала эколог.

Такая ситуация, уверены экоактивисты, "не способствует оздоровлению населения, особенно учитывая, как пандемия ударила по дыхательной системе очень многих людей".

Названные вещества (диоксиды азота и серы), соприкасаясь со слизистой оболочкой человека, преобразуются, соответственно, в азотную и серную кислоты, вызывая постоянное раздражение и способствуя развитию заболеваний верхних дыхательных путей. Сажа, да и множество других загрязнителей провоцируют развитие аллергий и астматических проявлений", - отметила эксперт.

Между тем, согласно исследованиям, заметного снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Казахстане не наблюдалось даже в год локдаунов.

По информации energyprom.kz, в рейтинге стран по качеству воздуха Казахстан занял 32-е место в мире из 106 (1-е место в рейтинге - худший показатель, последнее - лучший).

При этом средний годовой показатель загрязнения воздуха в Алматы за 2020 год составил 39,3 миллиграмма на кубометр (вреден для уязвимых слоев населения)", - отметили аналитики.

По их словам, среди стран СНГ Казахстан уступает в показателях качества воздуха Украине, Туркменистану и Россие.

Ранее депутат мажилиса Андрей Линник рассказал, что согласно экспертным данным, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира.

По словам депутата, с увеличением плотности населения происходит повальная вырубка здоровых деревьев под точечные застройки, которая ведется без учета сложившегося архитектурного облика города, когда рядом с малоэтажными постройками вырастают железобетонные высотки, напоминающие гигантские муравейники, втиснутые на ничтожно малые участки.

На фоне экологических проблем в городе увеличивается число легочных и онкологических заболеваний. Их рост специалисты связывают с непомерным увеличением количества автомобилей в городе. Учитывая расположение в предгорной котловине, город страдает от сильной загазованности, переизбытка автомобилей и связанный с этим транспортный коллапс, катастрофически сказывающийся на экологической обстановке и здоровье нации", - отметил депутат.

Напомним, в Семее выбросы ТЭЦ превысили норму в 21 раз. В городе выпал черный снег.

В столице Индии Нью-Дели закрыли все учебные заведения, а также некоторые угольные электростанции из-за загрязнения воздуха. Качество воздуха в городе в несколько раз превысило безопасный уровень, установленный Всемирной организацией здравоохранения. В Верховном суде Индии рассматривали возможность закрыть столицу на полный локдаун.