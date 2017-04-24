Аким Астаны предложил отбирать лицензии у застройщиков, нарушающих строительные и санитарные нормы

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Аким Астаны Асет Исекешев посоветовал контролирующим экологию органам выйти из кабинетов и начать работать, сообщает Elorda.info.

"Мы будем жестко реагировать в отношении стройкомпаний, которые нарушают нормы и засоряют улицы города. Прокуратуре и экологической полиции, департаменту экологии, природоохранной прокуратуре надо выйти из кабинетов и начать работать. Давайте сделаем город чистым", - сказал Исекешев в понедельник на совещании в городском акимате, передает Kazakhstan Today.

Аким города считает, что стройкомпаниям, работающим в столице, необходимо поднять культуру строительства.

"Я предлагаю поднять культуру строительства на более высокий уровень. За несоблюдение строительных норм, санитарного состояния, если надо, подготовим изменения в законодательство о лишении лицензии на строительство", - сказал А. Исекешев.

При этом он предупредил, что лично будет совершать объезд вновь строящихся объектов.

"Если будут нарушения, таким компаниям нужно впредь запретить работать в столице", - сказал аким.

Напомним, в ходе совещания по вопросам развития столицы, которое прошло в минувшую пятницу, глава государства сделал акиму Астану замечание по поводу грязи и мусора в городе. Основным источником мусора президент назвал стройплощадки.

Как сообщалось ранее, департаментом экологии Астаны с начала текущего года за несоблюдение Правил благоустройства, санитарного содержания, организации уборки и обеспечения чистоты на территории города Астаны, а также за нарушение требований санитарного состояния строительных площадок привлечены к административной ответственности 87 строительных компаний.

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