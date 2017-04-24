Минсельхоз рассматривает возможность введения запрета на лов рыбы в Каспийском море

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Минсельхоз рассматривает возможность введения запрета на лов рыбы в Каспийском море24.04.2017
Экология  20:52

Астана. 24 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в пресс-центре Минсельхоза РК состоялся брифинг по вопросам охраны животного мира, в котором приняли участие представители Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК и Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия.

Как стало известно в ходе брифинга, в настоящее время министерством рассмотрено предложение акимата Атырауской области по введению запрета на лов морской рыбы в Каспийском море, передает Kazakhstan Today.

"Так как Каспийское море является местом обитания около 80% осетровых рыб в мире и главным образом здесь обитают три наиболее потребляемых вида - белуга, осетр и севрюга, однозначно введение запрета промыслового рыболовства позволит сохранить и приумножить рыбные ресурсы в предустьях рек Каспия. Данный вопрос будет детально изучен и обсужден с общественностью", - уточнили в пресс-службе Минсельхоза.

Также в настоящее время с привлечением представителей Института зоологии МОН РК, РГКП "ПО "Охотзоопром", АО "Казавиаспас" и работников ООПТ проводится авиаучет сайгаков.

В ведомстве напомнили, что в целях развития растительного и животного мира в мажилис парламента РК внесен проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного и животного мира".

"Проектом закона компетенция правительства дополнена нормой по принятию решения об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, их частей или дериватов и утверждению объемов. Кроме того, уточняются нормы по обязательному учету и определению объемов незаконных порубок леса и ущерба, причиненного незаконными порубками леса на территории лесного фонда, формированию и утверждению ежегодных объемов рубок леса на территории государственного лесного фонда в разрезе государственных лесовладельцев. В целях развития рыбоводства вносятся нормы по упрощению предоставления естественных водоемов для ведения озерно-товарного и садкового рыбоводства. В рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы предусмотрена государственная поддержка предпринимательских инициатив по развитию товарного рыбоводства. В частности, планируется 30%-ное возмещение расходов на корма при выращивании осетровых, лососевых и карповых видов рыб",- проинформировали в пресс-службе.
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