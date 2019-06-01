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Сотрудники РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" осуществили экологическое обследование места падения первой ступени ракеты-носителя "Протон-М"

31.05.2019, 17:50 15040
Сотрудники РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" осуществили экологическое обследование места падения первой ступени ракеты-носителя "Протон-М"
Байконыр. 31 мая. Kazakhstan Today - Сотрудники РГП "Научно-исследовательский центр "Ғарыш-Экология" приступили к экологическому обследованию места падения первой ступени ракеты-носителя "Протон-М", передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, 30 мая 2019 года в 23.42 по времени Астаны состоялся запуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом "Ямал-601". В этом году это первый запуск РН "Протон-М".
 
Новый российский спутник обеспечит оказание услуг фиксированной связи на значительной части территории России, а также в странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит высокоскоростной доступ в Интернет.
 
Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в Российской Федерации. "Ямал-601" должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. 
 
Новый спутник планово заменит на орбите спутник "Ямал-202" в орбитальной позиции 49 градусов восточной долготы и обеспечит оказание услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России, а также на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в Интернет в Ka-диапазоне. 
 
Пуск состоялся в штатном режиме. Первая ступень ракеты-носителя приземлились в пределах отведенных районов падения №25, 15 (Зона Ю-24), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области.
 
Сотрудниками Представительства РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" (город Байконыр) произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы в период проведения заправки ракеты-носителя в позиционном районе космодрома Байконур.
 

В районе падения, сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" в городе Жезказгане совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию места падения первой ступени ракеты-носителя", - сообщили в пресс-службе НИЦ "Ғарыш-Экология". 

 
В местах падения проводится совместный отбор проб окружающей среды. Пробы почвы анализируются на содержание компонентов ракетного топлива и продуктов трансформации. Атмосферный воздух проверяется на диоксид азота, диоксид серы, НДМГ, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, предельные углеводороды. Места падений отделяющихся частей ракет-носителей при обнаружении в объектах окружающей среды компонентов ракетного топлива в количествах, превышающих допустимые нормы, подвергаются детоксикации и находятся под наблюдением до достижения безопасного уровня загрязнения. Мероприятия по детоксикации загрязненных почв проводятся российской стороной.
 
Стоит отметить, что казахстанские специалисты более 10 лет ведут экологический мониторинг в местах падений МБР РС-20 "Днепр" и ракет-носителей "Протон". Проведенные мероприятия по ликвидации последствий аварий дали положительный результат, и ситуация в этих районах оценивается экологами, как стабильная.
 
В 2018 году специалисты РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" провели экологическое обследование после пусков 2 РН "Протон-М" с космодрома "Байконур". Обследование проводилось в соответствии с Планом совместного с российской стороной экологического сопровождения пусков, ракет-носителей с космодрома "Байконур" на 2018 год.
 
Напомним, 19 апреля 2018 года, в 04.12 астанинского времени, состоялся пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Министерства обороны РФ. Пуск ракеты-носителя "Протон-М" прошел в штатном режиме и ее первая ступень приземлилась в пределах отведенного района падения.
 
Еще один пуск состоялся 21 декабря 2018 года. В 06.20 с космодрома "Байконур" была запущена РН "Протон-М". Пуск состоялся в штатном режиме. Первая ступень приземлилась в пределах отведенных районов падения № 25, 15 (Зона Ю-24) в Улытауском районе Карагандинской области.
 
Сотрудниками представительства РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология" в городе Байконыр были выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома "Байконур".
 
Стоит отметить, что специалисты Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (МОАП РК) предпринимают меры по обеспечению экологической безопасности деятельности космодрома Байконур.
 
Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности РК проводится целенаправленная политика по сокращению использования на космодроме ракет-носителей (РН), работающих на экологически опасном ракетном топливе.
 
Начиная с 2008 года, с космодрома Байконур прекращены пуски РН "Циклон-2", с 2011 года - МБР РС-20, с 2014 года МБР РС-18, использующих в качестве ракетного топлива гептил. Модернизированная ракета "Протон-М" имеет более высокие экологические характеристики за счет снижения количества остаточного ракетного топлива в ступенях ракет, приземляющихся в районах падения.
 
Таким образом, если ранее с космодрома "Байконур" осуществлялись пуски семи типов РН, то сегодня остались РН "Союз" и "Протон-М". В настоящее время реализуются межправительственные казахстанско-российские договоренности о постепенном сокращении пусков РН "Протон-М" к 2025 году. К этому времени будут созданы более современные экологически безопасные ракеты-носители, в пусках которых будет принимать участие и казахстанская сторона.
 
Работают научно-исследовательские организации, которые на плановой основе осуществляют экологический и социально-гигиенический мониторинг территорий РК, подверженных воздействию космодрома Байконур.
 
Так, РГП "Научно-исследовательский центр "Ғарыш-Экология" Аэрокосмического комитета МОАП РК совместно с различными научно-исследовательскими институтами и лабораториями экологического и медицинского профиля уже реализовал ряд исследовательских программ в области экологической безопасности ракетно-космической деятельности и продолжает совершенствовать данную работу.
 
Разработан ряд нормативных документов и технологии для детоксикации почв. Специалисты центра ведут постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды объектов космодрома и принимают меры для улучшения ситуации. Также проведен ряд исследований, касающихся здоровья населения, проживающего в зоне влияния.
 
Кроме того, выполнено более десяти совместных казахстанско-российских экологических программ по оценке влияния пусков ракет-носителей с космодрома Байконур (в том числе аварийных) на окружающую среду и здоровье населения. Производится экологическое сопровождение пусков РН "Протон" и РН "Союз".
 
Результаты исследований свидетельствуют о том, что при штатных пусках не происходит значительного влияния на окружающую среду и здоровье населения. В районах падения ступеней ракет проводится экологическое обследование мест падения, отбор и количественный химический анализ проб воздуха, почвы, воды и растений на содержание компонентов ракетного топлива и продуктов их трансформации. При необходимости обеспечивается устранение выявленного загрязнения и нарушений почвенно-растительного покрова, с последующим контролем старых мест падения.
 
По данным пресс-службы, при штатном полете РН "Протон-М" над территорией Республики Казахстан загрязнение подтрассовой территории гептилом не происходит.
 
При экологическом сопровождении пусков ракет-носителей специалистами "Гарыш-Экология" проводится контроль уровня загрязнения объектов окружающей среды до пуска, во время заправки и после пуска РН с отбором проб воздуха, почвы, воды, растений. Анализ многолетних результатов показывает, что содержание компонентов ракетного топлива находится в пределах допустимых нормативов.
 
Более значительное загрязнение окружающей среды происходит, конечно, при аварийных пусках ракет-носителей, как и при любых других техногенных авариях. В соответствии с межправительственным соглашением данные аварии расследуются совместными комиссиями, устраняются их последствия, подсчитывается и возмещается ущерб. В связи с расположением космодрома в малонаселенной местности, аварии при пусках ракет не оказали прямого влияния на здоровье населения.
 

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