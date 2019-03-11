В Алматы планируют снизить уровень загрязнения воздуха за счёт перехода ТЭЦ-2 на газ

Астана. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Министерстве энергетики Казахстана обещают существенно снизить уровень загрязнения воздуха за счёт перехода городской ТЭЦ-2 на газ, передает Kazakhstan Today.





Планами по модернизации объекта в ходе правительственного часа в сенате парламента поделился вице-министр энергетики Сабит Нурлыбай. По его словам, на территории ТЭЦ построят станцию с парогазотурбинными установками.





Реализация проекта поможет сократить выброс вредных веществ в атмосферу к минимуму, но будет стоить порядка 560 млрд тенге, сообщает телеканал " Хабар 24 ".





"По вопросу перехода на газ этой ТЭЦ разработано предварительное технико-экономическое обоснование на строительство новой станции с парогазотурбинными установками на голубом топливе. Мы будем по ходу этой работы докладывать, должна пройти экспертиза, должен быть разработан проект. При реализации проекта выброс твёрдых и кислых частиц в атмосферу и образование золошлаковых отходов снизится до 0%", - сказал вице-министр энергетики РК Сабит Нурлыбай.





По его словам, после реализации проекта климат Алматы улучшится в разы.





Снижение загрязнения воздуха, уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах, находится в прямой зависимости от качества сжигаемого топлива и количества автотранспортных средств. Для сокращения выброса загрязняющих веществ от авто проводится внедрение стандартов ЕВРО. С 1 полугодия 2018 года Минэнерго повысило требования к качеству реализуемого топлива от уровня К3 до К5. При переходе на использование высококачественного класса топлива также ожидается значительное снижение выбросов в атмосферный воздух от автомобилей", - сказал Нурлыбай.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства