В РК количество лесных пожаров за пять лет увеличилось в 2,2 раза

Рассказать друзьям

Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 5 июня отмечается День окружающей среды. В Бюро национальной статистики сделали подборку данных, связанных с окружающей средой.





С каждым годом объем затрат на охрану окружающей среды растет, если сравнивать 2017 год с 2021-м, объем вырос на 59,1% и составил 417 млрд тенге. В структуре затрат на 15,2% выросли затраты на охрану атмосферного воздуха и проблемы изменения климата, затраты на очистку сточных вод - на 74%, по обращению с отходами - на 62,5%, и более чем в два раза на другие направления природоохранной деятельности. Добавим, что статистические данные по затратам за 2022 год будут опубликованы в июле 2023 года.





За 2018-2022 годы площадь лесного фонда выросла на 2,6%, лесистость за этот период выросла на 0,3 процентных пункта и составила 5%. Стоит отметить, что количество лесных пожаров за последние 5 лет увеличилось в 2,2 раза. В 2022 году площадь земель, охваченных пожарами, составила 104 тысячи га.





Причинами возникновения лесных пожаров являются природные (неконтролируемые сельскохозяйственные палы) и антропогенные факторы ("сухие" грозы). Кроме того, серьезной угрозой лесным ресурсам является периодическое распространение вредителей и болезней леса.





По водным ресурсам доступ населения к услугам водоснабжения в городской местности в 2022 году составил 98,4%, сельской местности - 94,5%. Сравнивая показатели пятилетней давности, уровень доступа населения к услугам водоснабжения значительно вырос в сельской местности - рост в 34,6 процентных пункта.





С каждым годом растет объем коммунальных отходов. В 2022 году общий объем отходов составил 3 млн тонн, при этом на переработку направлено 13,5% отходов. Организацией сборов и вывозом коммунальных отходов в прошлом году занималось 729 предприятий.





Основным источником загрязнения атмосферного воздуха остается сфера промышленности - 86,3% (2021 г.), в структуре этой отрасли самую большую долю занимает снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой - 45%, далее обрабатывающая промышленность - 35%, горнодобывающая - 17%. Отметим, что на долю транспорта приходится 4,8% загрязнений атмосферы.