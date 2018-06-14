В Темиртау после выпадения черного снега утвердили Комплексный план по оздоровлению экологии

Караганда. 14 июня. Kazakhstan Today - В Темиртау после выпадения черного снега утвердили Комплексный план по оздоровлению экологической обстановки, передает Kazakhstan Today.
Комплексный план по оздоровлению экологической обстановки Темиртау на 2018-2020 годы прошёл всю процедуру согласования и утверждён окончательно. Ранее, после ситуации с чёрным снегом, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил разработать комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологии в городе металлургов, сообщили в пресс-службе акима региона.
По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, главным условием при составлении плана был системный подход. Документ составлен с учётом предложений независимых экологов и представителей инициативной группы жителей Темиртау.
План включает мероприятия по снижению эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу крупными промышленными предприятиями. Предусматривается реконструкция и установка очистного оборудования, модернизация производства и другое.
Также учтены меры по повышению энергосбережения в городе, по управлению отходами и охране водных ресурсов.
"Реализация мероприятий Комплексного плана позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 82,7 тыс. тонн, от передвижных источников - на 15-20%, уменьшить выбросы сероводорода на 30%, снизить объёмы складирования отходов на 1,3 млн тонн в год", - уточнили в пресс-службе.
В акимате отметили, что ежеквартально будет вестись мониторинг исполнения плана. По каждому пункту документа определены ответственные стороны. При этом в план вошли меры, направленные на введение и общественного мониторинга за состоянием окружающей среды.
Кроме того, планируется разработка дендрологического плана Темиртау, в соответствии с которым количество зелёных насаждений в городе значительно увеличится.
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