В Темиртау после выпадения черного снега утвердили Комплексный план по оздоровлению экологии

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
14 июня 2018
  • 23
  • :
  • 07
Новости регионов
17º Ливни
днем 29º    ночью 20º
17:00
.
Aнонс

В Темиртау после выпадения черного снега утвердили Комплексный план по оздоровлению экологии14.06.2018
Экология  19:17
Караганда. 14 июня. Kazakhstan Today - В Темиртау после выпадения черного снега утвердили Комплексный план по оздоровлению экологической обстановки, передает Kazakhstan Today.

Комплексный план по оздоровлению экологической обстановки Темиртау на 2018-2020 годы прошёл всю процедуру согласования и утверждён окончательно. Ранее, после ситуации с чёрным снегом, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил разработать комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологии в городе металлургов, сообщили в пресс-службе акима региона.

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, главным условием при составлении плана был системный подход. Документ составлен с учётом предложений независимых экологов и представителей инициативной группы жителей Темиртау.

План включает мероприятия по снижению эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу крупными промышленными предприятиями. Предусматривается реконструкция и установка очистного оборудования, модернизация производства и другое.

Также учтены меры по повышению энергосбережения в городе, по управлению отходами и охране водных ресурсов.

"Реализация мероприятий Комплексного плана позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 82,7 тыс. тонн, от передвижных источников - на 15-20%, уменьшить выбросы сероводорода на 30%, снизить объёмы складирования отходов на 1,3 млн тонн в год", - уточнили в пресс-службе.

В акимате отметили, что ежеквартально будет вестись мониторинг исполнения плана. По каждому пункту документа определены ответственные стороны. При этом в план вошли меры, направленные на введение и общественного мониторинга за состоянием окружающей среды.

Кроме того, планируется разработка дендрологического плана Темиртау, в соответствии с которым количество зелёных насаждений в городе значительно увеличится.
Просмотров: 2209
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экология
14.06.2018   19:17
В Темиртау после выпадения черного снега утвердили Комплексный план по оздоровлению экологии
03.06.2018   22:30
Систему управления казахстанским биосферным резерватом назвали образцом для сети биосферных резерватов ЮНЕСКО
02.06.2018   15:34
В Южном Казахстане создан фазанарий для увеличения численности диких животных и птиц
14.05.2018   14:06
Фото: vokrugdachi.com
480 гектаров леса посадят в этом году в Карагандинской области
03.05.2018   11:42
Фото: 360tv.ru
Более 7 млрд тенге получили казахстанцы за сдачу старых авто на утилизацию
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today