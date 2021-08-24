Рейсы Нур-Султан - Лондон возобновятся в сентябре

НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Air Astana с сентября восстанавливает регулярные рейсы в Великобританию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прямые рейсы авиакомпании из международного аэропорта Нурсултан Назарбаев в международный аэропорт Хитроу возобновляются с 18 сентября 2021 года с частотой 2 раза в неделю по средам и субботам. Полеты будут выполняться на дальнемагистральном авиалайнере A321LR. Продолжительность полета составит в Лондон 7 часов 15 минут, обратно - 6 часов 30 минут", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Базовый тариф экономкласса начинается от 284 535 тенге в обе стороны, включая все сборы. Бронирование авиабилетов уже доступно.

В пресс-службе отметили, что пассажирам, путешествующим в Великобританию, необходимо иметь справку ПЦР с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию вне зависимости от статуса вакцинации и гражданства. ПЦР-тест должен быть сделан за 3 дня до вылета и строго соответствовать требованиям Великобритании.

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