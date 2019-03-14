Два экспресс-маршрута запустят до горных курортов Алматы

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Управлением городской мобильности Алматы для удобства горожан запускаются два экспресс-маршрута до горных курортов "Oi-Qaragai Lesnaya Skazka" и "Пионер", передает Kazakhstan Today.

С 15 марта маршруты №209 и №210 будут курсировать между Дворцом спорта имени Балуана Шолака и горными курортами три раза в неделю - пятница, суббота, воскресенье, с 08.00 утра до 20.00 вечера, интервал движения - 70 минут. Стоимость проезда будет составлять 300 тенге. Для детей в возрасте до 7 лет проезд бесплатный, от 7 до 15 лет - 50% от полной стоимости. Обслуживание маршрутов будет осуществляться ТОО "Алматыэлектротранс", сообщили в управлении.

"С целью развития туристской отрасли по заказу акимата Алматы австрийской компанией "Master Concept" разработан мастер-план по развитию горного кластера вокруг мегаполиса и Алматинской агломерации до 2030 года, охватывающий все горные локации региона, в том числе Тургень, Ак Булак, Oi-Qaragai Lesnaya Skazka, Табаган, Бутаковка, "Пионер", Кок-Жайлау, Шымбулак и Каскелен. В рамках разработанного мастер-плана предусматривается развитие 470 километров пеших и 85 километров велосипедных троп, 45 километров конных маршрутов, а также 250 километров лыжных трасс, что в шесть раз протяженнее существующих", - прокомментировали в ведомстве.

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