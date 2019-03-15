В Казахстане в январе - феврале промпроизводство выросло на 2,7%

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - В январе - феврале 2019 года индекс промышленного производства составил 102,7%, передает Kazakhstan Today.





Объем промышленного производства в январе - феврале 2019 года составил 4384,7 млрд тенге в действующих ценах, что на 2,7% больше, чем в январе - феврале 2018 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 6,3%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 0,1%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 14,5%. В обрабатывающей промышленности производство уменьшилось - на 2,1%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в январе - феврале 2019 года по сравнению с январем - февралем 2018 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, напитков, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий и машиностроения.

При этом снизилось производство табачных изделий и черной металлургии.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 13 регионах республики.

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