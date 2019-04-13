Нур-Султан. 12 апреля. Kazakhstan Today - Фронт-офисы по управлению инвестпроектами создадут в посольствах Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Министерство иностранных дел РК ведет активную работу по созданию прямой цепочки взаимодействия - от посольств Казахстана за рубежом до местных исполнительных органов страны. Для этих целей в МИД РК, акиматах и загранучреждениях будут созданы фронт-офисы по управлению инвестиционными проектами", - сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

По информации ведомства, в настоящее время совместно с ответственными и заинтересованными сторонами ведется работа по согласованию деятельности данных фронт-офисов. Она предполагает работу по оказанию консультационных услуг, сопровождению инвестиционных проектов и предоставлению государственных услуг.

Кроме того, в текущем году запущена СRM (Client relationship management) система сопровождения проектов и инвесторов в онлайн-режиме, которая будет использована в качестве информационной платформы фронт-офисов. Данная система предусматривает формирование актуальной информации о проектах, инвесторах и обращениях в единой электронной базе данных в режиме онлайн, а также мониторинг хода реализации инвестиционных проектов, пояснили в пресс-службе.

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