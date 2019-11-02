Фонд "Самрук-Казына" и акимат Алматы договорились о сотрудничестве

Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов и аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обсудили вопросы развития города и подписали меморандум о сотрудничестве при реализации проектов в энергетической, информационно-коммуникационной, социальной сферах, передает Kazakhstan Today.

Меморандум включает в себя развитие энергетического комплекса, электронной торговли и почтовой сети, информационно-коммуникационной инфраструктуры, импортозамещения и местного содержания, а также содействие предпринимателям Алматы участия в закупках группы фонда.

"Мы проводим изучение тех товаров, которые не производятся в Казахстане и, если инвестор запускает производство, мы обеспечиваем закупки. Поддержка таких проектов будет осуществляться через подписание оффтейк договоров, то есть механизм долгосрочных заказов с предоплатой", - сказал Ахметжан Есимов.

По его информации, в рамках улучшения качества услуг мобильной связи в Алматы фонд намерен обеспечить в 2019-2020 годах запуск 63-х базовых станций стандарта 2G/3G/4G, а к 2021 году - пилота стандарта 5G.

"Меморандум содержит конкретные меры по укреплению сотрудничества бизнес-сообщества города с компаниями фонда. Наши предприниматели готовы поставлять высококачественную продукцию для нужд ФНБ "Самрук-Казына". Безусловно, укрепление контактов даст большую поддержку развитию экономики Алматы и повышению качества жизни алматинцев", - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Меморандум предусматривает также определение единой технической политики перспективного развития систем теплоснабжения и электроснабжения, содействие развитию МСБ, занятости и поддержки талантливой молодежи, улучшение качества услуг мобильной связи и обеспечение качественного высокоскоростного доступа к сети Интернет.

Стороны также будут сотрудничать в расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, решении вопросов социальной сферы, применении мер по развитию Алматы как "умного города", автоматизации ЖКХ и обеспечения мониторинга безопасности.

Также будут решены вопросы по направлениям профилактики социального сиротства, безмедикаментозной коррекции аутизма, юридической поддержки устройства детей в семью, популяризации спорта и здорового образа жизни, материально-технического оснащения коррекционных школ и детсадов, больниц паллиативной помощи, противотуберкулезных диспансеров", - уточнили в пресс-службе фонда.

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