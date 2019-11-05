Цены предприятий-производителей промпродукции за десять месяцев повысились на 2,1%

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Цены предприятий-производителей промышленной продукции за десять месяцев (октябрь 2019 года к декабрю 2018 года) повысились на 2,1%, передает Kazakhstan Today.

"В обрабатывающей промышленности наблюдалось увеличение цен на 4,4%, в горнодобывающей - на 1,5%. Промышленная продукция подорожала на 2,3%, услуги промышленного характера - на 0,7%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

За период с начала года цены предприятий-производителей на уголь стали выше на 9,3%, металлические руды - на 7,8%, газ природный - на 1,9%, топливо дизельное - на 1%, нефть - на 0,8%, на пропан и бутан сжиженные - ниже на 10,8%, бензин - на 9,4%, мазут - на 1%.

Увеличение цен отмечено на благородные металлы на 30,3%, свинец - на 12,3%, прокат черных металлов - на 8,3%, их уменьшение - на цинк на 9%, алюминий - на 3,9%, ферросплавы - на 3,2%, медь - на 2,7%.

Повышение цен наблюдалось на муку ржаную на 40,6%, пшеничную - на 20,3%, крупы - на 25%, рис - на 22,1%, макаронные изделия - на 11,5%, хлеб - на 8,5%, мясо скота - на 8,1%, птицы - на 3,3%, молочные продукты - на 5,1%, масло растительное - на 3,4%, чай - на 3,1%, их снижение - на сахар на 0,7%.





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