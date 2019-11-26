Объем инвестиций в основной капитал в январе - октябре вырос на 8,2%

Алматы. 25 ноября. Kazakhstan Today - Объем инвестиций в основной капитал в январе - октябре 2019 года составил 9706,1 млрд тенге, что на 8,2% больше, чем в январе - октябре 2018 года, передает Kazakhstan Today.

"Краткосрочный экономический индикатор в январе - октябре 2019 года к январю - октябрю 2018 года составил 104,7%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

Объем промышленного производства в январе - октябре 2019 года составил 23 836,8 млрд тенге в действующих ценах, что на 3,5% больше, чем в январе - октябре 2018 года. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 3,7%, в обрабатывающей промышленности - на 3,3%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 2,5%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 3,9%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - октябре 2019 года составил 4531,5 млрд тенге, что меньше на 0,2% чем в январе - октябре 2018 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - октябре 2019 года составил 3323,2 млрд тенге, что больше на 12,7% чем в январе - октябре 2018 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт" в январе - октябре 2019 года составил 105,6%.

Объем грузооборота в январе - октябре 2019 года составил 500,6 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 1,9% по сравнению с январем - октябрем 2018 года. Объем пассажирооборота составил 244,6 млрд пассажиро-километров и вырос на 5%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе - октябре 2019 года составил 104,5%.

Индекс физического объема по отрасли "Торговля" в январе - октябре 2019 года составил 107,5%.

Объем розничной торговли за январь - октябрь 2019 года составил 8995,5 млрд тенге, или 105,5% к уровню соответствующего периода 2018 года (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь - октябрь 2019 года составил 20 011,2 млрд тенге, или 108,3% к уровню соответствующего периода 2018 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - сентябре 2019 года составил 70 365,7 млн долларов CША и по сравнению с январем - сентябрем 2018 года увеличился на 1,5%, в том числе экспорт - 42 726,3 млн долларов США (на 4,4% меньше), импорт 27639,4 млн долларов США (на 12,3% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 ноября 2019 года составило 445 213 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 2,2%, в том числе 436 471 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 302 351 среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 293 974 единиц.

Индекс потребительских цен в октябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года составил 103,9%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,2%, непродовольственные - на 3,8%, а на платные услуги для населения - снизились на 0,1%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в октябре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года повысились на 2,1%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в сентябре 2019 года составили 103 865 (предварительные данные) тенге, что на 9,7% выше, чем в сентябре 2018 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 4,2%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в октябре 2019 года составила 197 067 тенге.

Численность безработных, по оценке, в октябре 2019 года составила 443,2 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец октября 2019 года составила 165,8 тыс. человек, или 1,8% к рабочей силе.

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