Москва. 29 ноября. Kazakhstan Today - Устойчивость экономик стран-участниц ЕАБР к воздействию внешних шоков повысилась в последние годы. Об этом сегодня на XIV ежегодной международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве сообщил начальник отдела экономического анализа ЕАБР Алексей Кузнецов, передает корреспондент агентства.

Регион операций ЕАБР активно вовлечен в международную торговлю и перемещение финансовых активов. Открытость экономик региона, а также интегрированность крупнейших стран в мировой финансовый рынок определяют значимое воздействие на их экономическое развитие шоков внешнего спроса", - сказал Алексей Кузнецов.

По оценке ЕАБР, снижение мирового роста на 0,7 процентного пункта за год, сопровождаемое повышением глобальной неопределенности и уменьшением интереса инвесторов к активам развивающихся рынков, может привести к сокращению прироста агрегированного ВВП стран-участниц ЕАБР на 0,3 процентного пункта в течение года преимущественно через каналы внешней торговли и финансовых потоков. Как отметил спикер, "в Армении, Кыргызстане и Таджикистане воздействие сокращения глобального выпуска на внутреннюю экономическую активность усиливается высокой значимостью денежных переводов из РФ".

В структуре экспортно-импортных операций государств-участников банка важная роль по-прежнему принадлежит сырьевым товарам. В связи с этим их экономики остаются уязвимыми для колебаний конъюнктуры мировых товарных рынков, в первую очередь энергоресурсов. По нашим оценкам, темп прироста агрегированного ВВП стран-участниц ЕАБР в ответ на краткосрочное падение нефтяных котировок на 10% замедлится на 0,14 процентного пункта в течение года", - сказал Кузнецов.

Вместе с тем он отметил, что "устойчивость экономик региона к воздействию внешних шоков существенно повысилась в последние годы". "Это во многом связано с реализацией сбалансированной внутриэкономической политики, в том числе действием бюджетных правил и повышением гибкости курсообразования", - заключил начальник отдела ЕАБР.

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