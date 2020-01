В Казахстане появился первый интернет-магазин по продаже акций

Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - АО "Фридом Финанс" объявило о запуске финтех-стартапа Freedom 24. Это интернет-магазин акций, посредством которого казахстанцы могут покупать ценные бумаги известных компаний, не выходя из дома, в режиме 24/7, передает Kazakhstan Today.

Главные преимущества проекта - максимально упрощенный сервис, оплата банковской картой онлайн, отсутствие комиссий при покупке в течение первых трех месяцев, а также широкий ассортимент ценных бумаг. Сервис доступен для всех совершеннолетних граждан Казахстана", - сообщили в компании.

На сайте доступны акции 33 компаний, среди которых:

- американские: Ford Motor Company, Starbucks Corporation, The Coca-Cola Co, Apple Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation, Nike Inc., Tiffany, Exxon Mobil, Tesla Inc., Intel, Pfizer, Bank of America N.A, Freedom Holding Corp., SPDR S&P 500;

- российские: ООО "Яндекс", ПАО "Нефтяная компания "Лукойл", ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ПАО "ГМК "Норильский никель", ПАО "Аэрофлот", ПАО "Газпром", ПАО "Сбербанк России", ПАО "Ростелеком", ПАО "Банк ВТБ", ПАО "Магнит";

- казахстанские: АО "Народный банк Казахстана", АО "Банк ЦентрКредит", АО "КазТрансОйл", АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", АО "Казахтелеком", Kaz Minerals PLC, АО "KEGOC", АО "Кселл".

Freedom 24 - это инновационное решение для развития фондового рынка в Казахстане. Мы будем приводить на рынок совершенно новых инвесторов. Для многих это станет первым важным шагом на пути к открытию возможностей рынка ценных бумаг. Наша команда при разработке сайта использовала современные информационные технологии, которые позволяют совершать сделки в три клика и при этом сохранять легитимность всех процедур. В Российской Федерации наш магазин акций успешно функционирует более 6 лет, позволяя увеличивать клиентскую базу компании в среднем на 1000 новых счетов в месяц. Для Казахстана это абсолютно уникальный проект, не имеющий аналогов", - прокомментировал СЕО Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

Процесс покупки акций на Freedom 24.kz такой же, как в обычном интернет-магазине. Для этого необходимо: выбрать акции на сайте www.freedom24.kz; пройти короткую регистрацию; произвести оплату банковской картой.

Далее, чтобы стать полноправным владельцем акций, нужно открыть брокерский счет. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте. Курьер Freedom 24 привезет договор на подписание.

Минимальная сумма разовой покупки - 3000 тенге, максимальная - 1 000 000 тенге. В сутки картой можно оплатить покупку акций на 1 млн тенге в зависимости от установленного лимита вашего банка. Ограничение на покупку акций одной компании - 300 000 тенге в месяц.

На сайте также собрана информация по компаниям-эмитентам: основные финансовые показатели, новости, обзор и аналитика. Таким образом, сайт предоставляет не только простой сервис для совершения покупки, но и обучающие материалы для новичков фондовой биржи.

Разработана также интеллектуальная система "Робот-эдвайзер", которая на основе открытых данных собирает инвестиционный портфель. Портфель зависит от пожеланий пользователя, собирается на основе заданных им условий и делится на три вида: пассивный, консервативный и агрессивный.

Наш финтех-проект дает возможность накопления и роста личного капитала. Используя технологии, мы сделали процесс покупки и продажи ценных бумаг простым, а фондовый рынок - доступным для всех казахстанцев. Теперь, чтобы покупать акции, нужно просто зайти на сайт, выбрать акции любимых компаний и произвести оплату банковской картой. Наш проект не только упрощен технически, но и содержит в себе большой обучающий материал, обзоры, новости, свежую аналитику. Это даст пользователям возможность получить необходимые знания, которые они могут использовать при принятии решений", - сказал Вячеслав Ким, директор Freedom 24.kz.

