Казахстан не вводил запрет на экспорт медицинских масок - МИИР

Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан не вводил запрет на экспорт медицинских масок, передает Kazakhstan Today.

Запрет на вывоз медицинских масок с территории Республики Казахстан не вводился", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

По информации ведомства, на сегодняшний день медицинские маски производят отечественные предприятия: ТОО "Super-pharm" (Жамбылская область), ТОО "Dolce" (Алматинская область), ТОО "Mega Pharma" (город Шымкент), ТОО "Medical Active Group" (город Алматы).

Данные предприятия осуществляют производство в штатном режиме", - отметили в МИИР.

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