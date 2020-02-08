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Казахстан не вводил запрет на экспорт медицинских масок - МИИР

07.02.2020, 18:04 6400
Казахстан не вводил запрет на экспорт медицинских масок - МИИР
Нур-Султан. 7 февраля. Kazakhstan Today - Казахстан не вводил запрет на экспорт медицинских масок, передает Kazakhstan Today.
 

Запрет на вывоз медицинских масок с территории Республики Казахстан не вводился", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

 
По информации ведомства, на сегодняшний день медицинские маски производят отечественные предприятия: ТОО "Super-pharm" (Жамбылская область), ТОО "Dolce" (Алматинская область), ТОО "Mega Pharma" (город Шымкент), ТОО "Medical Active Group" (город Алматы).
 

Данные предприятия осуществляют производство в штатном режиме", - отметили в МИИР.

 
 

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