Казахстан не вводил запрет на экспорт медицинских масок - МИИР

Запрет на вывоз медицинских масок с территории Республики Казахстан не вводился", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.
По информации ведомства, на сегодняшний день медицинские маски производят отечественные предприятия: ТОО "Super-pharm" (Жамбылская область), ТОО "Dolce" (Алматинская область), ТОО "Mega Pharma" (город Шымкент), ТОО "Medical Active Group" (город Алматы).
Данные предприятия осуществляют производство в штатном режиме", - отметили в МИИР.
Ранее в Минздраве РК заявили о том, что в связи с продажей запаса медицинских масок в Китай введен запрет на их экспорт.
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