В Казахстане цены предприятий-производителей промпродукции за семь месяцев снизились на 12,2%

Алматы. 4 августа. Kazakhstan Today - Цены предприятий-производителей промышленной продукции за семь месяцев текущего года (июль 2020 года к декабрю 2019 года) снизились на 12,2%, передает Kazakhstan Today.

Уменьшение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 24,3%, увеличение - в обрабатывающей промышленности на 1,7%. Промышленная продукция подешевела на 13,8%, услуги промышленного характера подорожали на 4%", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

За прошедший месяц цены предприятий-производителей на мазут стали ниже на 49,7%, пропан и бутан сжиженные - на 33,7%, нефть - на 31,6%, бензин - на 11,6%, топливо дизельное - на 10,1%, газ природный - на 1,9%, на металлические руды - выше на 10,5%, уголь - на 1%.

На цинк отмечено снижение цен на 14,5%, свинец - на 9,9%, алюминий - на 8,3%, их повышение - на благородные металлы на 12,5%, ферросплавы - на 6,2%, прокат черных металлов - на 4,2%, медь - на 3,8%.

Увеличение цен производителей наблюдалось на муку пшеничную и крупы по 10,5%, сахар - на 9,2%, чай - на 6,9%, муку ржаную - на 6,5%, макаронные изделия - на 6,3%, молочные продукты - на 5%, рис - на 4,6%, хлеб - на 4,3%, масло растительное - на 3,6%, мясо скота - на 7,1%, птицы - на 1,9%.

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