Автобусы, спецтехника и автошины - Карагандинская область запускает новые проекты

Караганда. 15 сентября. Kazakhstan Today - Промышленное возрождение началось в Сарани Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

В будущем моногород станет одним из центров машиностроения. На площадке бывшего завода РТИ реализуют якорные проекты. Строится завод по производству автобусов и спецтехники. Планируется новое производство автомобильных шин для легкового и грузового транспорта.

О больших переменах в Сарани доложил аким Карагандинской области Женис Касымбек на заседании правительства премьер-министру Аскару Мамину.

Проект по строительству завода по производству автобусов Yutong, карьерной и дорожно-строительной техники в Сарани, на базе бывшего завода резинотехнических изделий, является якорным для моногорода. Его стоимость 22,1 млрд тенге. Вторым якорным проектом на этой площадке будет производство автомобильных шин, мощностью 3,5 млн штук в год. Общий объём планируемых инвестиций - 95 млрд тенге, будет создано порядка 500 рабочих мест. Также планируется создание индустриальной зоны и бизнеса-инкубатора (Ready Built Factory). Функционирование индустриальной зоны в дальнейшем позволит создать возможности для развития МСБ, в том числе по производству комплектующих и компонентной базы", - сообщил аким.

Реализация этих проектов даст хороший мультипликативный эффект, отметил глава области. По его словам, инвестиции составят порядка 150 млрд тенге. По прогнозам, к 2025 году в Сарани объём производства вырастет почти в 6 раз и вдвое увеличатся объёмы отрасли машиностроения.

Также ожидается подъём жилищного строительства. Будут восстанавливаться заброшенные многоэтажки.

Женис Касымбек доложил о темпах индустриализации региона. В Карагандинской области с 2010 года в рамках Карты индустриализации введено 92 проекта общей стоимостью 353,2 млрд тенге с созданием 7400 рабочих мест. Ими произведено промышленной продукции на 1,5 трлн тенге, в том числе на 252,3 млрд тенге за 6 месяцев 2020 года. Реализация проектов позволила увеличить объём производства в 3,1 раза, производительность труда в - 1,5 раза (2009 год - $30,8 тыс. на человека, 2019 год - $46,1 тыс. на человека), инвестиции в основной капитал - в 2,5 раза (2009 год - 76,6 млрд тенге, 2019 год - 188,7 млрд тенге).

В настоящее время в области реализуются 45 крупных инвестиционных проекта на общую сумму 2 трлн тенге. В Карту индустриализации вошло 118 проектов на общую сумму 911 млрд тенге с созданием более 13 тысяч рабочих мест. На 2020 год запланирована реализация 12 инвестиционных проектов, шесть из которых уже введены в строй, остальные будут введены до конца этого года.

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