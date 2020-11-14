Экс-зампред Комитета МНЭ РК назначен директором департамента макроэкономической политики ЕЭК

Москва. 13 ноября. Kazakhstan Today - Бывший заместитель председателя комитета по защите и развитию конкуренции РК Аскар Джаппаркулов назначен директором департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии, передает Kazakhstan Today.

Джаппаркулов был назначен директором департамента ЕЭК с 10 ноября, сообщили в пресс-службе Комиссии.

Аскар Джаппаркулов родился 15 марта 1981 года.

Окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати по специальности "юрист", Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "экономист" (2006 год). По президентской программе "Болашак" Республики Казахстан закончил Университет Лестера (Англия) по специальности "магистр финансовой экономики".

Трудовую деятельность начал в 2001 году, работал на различных должностях частного и государственного сектора.

С декабря 2011 года по октябрь 2020 года работал в структуре Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Занимал должности главного эксперта и начальника управления макроэкономического прогнозирования и моделирования, заместителя директора департамента макроэкономического анализа и прогнозирования, заместителя председателя Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

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