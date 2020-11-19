Тау-Кен Самрук начинает геологоразведку на территории трех областей

Нур-Султан. 18 ноября. Kazakhstan Today - НГК "Тау-Кен Самрук" совместно с казахстанской юниорской компанией Discovery Ventures Kazakhstan начали геологоразведку на территории Жамбылской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, передает Kazakhstan Today.

Ориентировочный срок реализации геологоразведочного проекта - 6 лет, финансирование всех геологоразведочных на первом этапе будет обеспечивать Discovery Ventures Kazakhstan. Общая площадь контрактных участков - около 1500 квадратных километров. Операторское соглашение предусматривает разведку золота, меди, цинка и сопутствующих металлов, сообщили в Тау-Кен Самрук.

Очень серьезной проблемой сейчас является значительное падение темпов воспроизводства отечественной минерально-сырьевой базы. Отсутствие новых месторождений в Казахстане в среднесрочной перспективе может вызвать спад в горнорудной отрасли. Невзирая на относительно высокую степень рискованности, мы приняли решение входить в геологоразведочные проекты. Это мировая тенденция, многие крупные компании сейчас идут по этому пути", - отметил председатель правления АО "Тау-Кен Самрук" Канат Кудайберген.

По данным компаний, в течение первого года они будут заниматься сбором и интерпретацией исторических данных, геофизическими исследованиями и геологическим картированием. Планируется провести обширную аэромагнитную съемку по всей лицензионной территории. Затем данные геофизических исследований всесторонне проанализируют, чтобы определить объем необходимых геологоразведочных работ на последующие годы.

Напомним, АО "Тау-Кен Самрук" реализует программу поддержки юниоров. Юниорским компаниям, ориентированным на геологоразведку, "Тау-Кен Самрук" предлагает всестороннее содействие по принципу одного окна. Речь идёт о финансовой, экспертной, маркетинговой и государственной поддержке в рамках задач по стимулированию развития горнорудного сектора и воспроизводства минерально-сырьевой базы.

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