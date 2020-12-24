Первый онлайн-аукцион для недропользователей в РК принес 61 млрд тенге

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане состоялись первые онлайн-аукционы на право разведки и добычи углеводородов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, в общей сложности на аукционах были реализованы права на разведку и добычу на семи участках. Вкупе стартовая цена по ним составила 263 миллиона тенге. В итоге она выросла до 61 миллиарда, увеличившись более чем в 230 раз. По одному из участков стартовая стоимость выросла в 1000 раз.

Самые продолжительные торги состоялись по двум участкам: "Забурунье" и "Сарайшык". Аукционы по ним стартовали в 10.00 и продолжались до самого вечера. В итоге право разведки и добычи на участке "Забурунье" было реализовано за 16,3 миллиарда тенге. Итоговая стоимость права разведки и добычи на участке "Сарайшык" составила 43 миллиарда тенге. При этом стартовая цена была 43 миллиона тенге.

В Минэнерго подчеркнули, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование, а не владение землей. Это право регулируется Кодексом "О недрах и недропользовании", любые технологические процессы на участках будут рассматриваться в Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК.

Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.

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