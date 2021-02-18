Усть-Каменогорск. 17 февраля. Kazakhstan Today - По результатам проведенной внеплановой проверки в отношении АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" департамента по регулированию естественных монополий по Восточно-Казахстанской области установлено нарушение законодательства в части правомерности начисления за услуги теплоснабжения, а также по соблюдению обязанностей договора в соответствии с типовыми договорами, установленными уполномоченным органом, передает Kazakhstan Today.

Согласно подпункту 3) пункта 2 статьи 26 закона РК "О естественных монополиях", субъект естественной монополии обязан регулируемую услугу по тарифу, утвержденному уполномоченным органом.

ДКРЕМ по ВКО по итогам проверки оказания услуг потребителю, проживающему по адресу: Усть-Каменогорск, проспект Абая, дом 18/2, установил, что начисление за услуги теплоснабжения за период октябрь - декабрь 2020 года произведено не по утвержденной местным исполнительным органом норме потребления тепловой энергии, что не соответствует требованиям законодательства о естественных монополиях.

В этой связи АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" привлечено к административной ответственности по части 5 статьи 164 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Кроме того, по результатам проверки установлено несоответствие заключенных договоров на услуги по снабжению энергией с Типовыми договорами, утверждёнными приказом министра национальной экономики РК от 24 июня 2019 года №58.

В связи с этим АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 КоАП с выплатой штрафа в размере 4 667 200 тенге.

В настоящее время, от АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" поступило ходатайство, в связи с чем административные дела переданы в Специализированный административный суд Усть-Каменогорска для рассмотрения по существу.

ДКРЕМ по Восточно-Казахстанской области проводит систематическую работу, ориентированную на потребителей услуг.

Напоминаем, что в 2021 году тариф АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" для потребителей сохранен на уровне 2020 года в размере 3018,12 тенге / Гкал без НДС, в том числе:

- для населения без приборов учета - 3621,74 тенге / Гкал без НДС;

- для населения с прибором учета - 1822, 82 тенге / Гкал без НДС.

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