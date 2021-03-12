В Казахстане в январе - феврале рост инвестиций в основной капитал составил 13,3%

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь - февраль 2021 года, передает Kazakhstan Today.

Рост инвестиций в основной капитал без учета горной добычи составил 13,3%.

По словам министра национальной экономики Асета Иргалиева, значительный рост инвестиций отмечается в сфере информации и связи в 2,1 раза, инвестиции в обрабатывающей промышленности выросли на 85%, в транспорте на 56%, в сельском хозяйстве на 40%, в торговле на 31%, в строительстве на 25% и операциях с недвижимым имуществом на 18%.

Большинство регионов показывают высокую инвестиционную активность. Наилучшие показатели отмечаются в городе Шымкенте за счет роста строительства промышленных объектов и приобретения производственного оборудования, в Жамбылской области – за счет реконструкции автомобильной дороги республиканского значения, в Туркестанской области – за счет строительства солнечных электростанций и многофункционального туристического комплекса.

По прогнозам международных рейтинговых агентств, рост казахстанской экономики по итогам 2021 года ожидается на уровне более 3%.

За январь-февраль реальный сектор экономики демонстрирует устойчивую положительную динамику. Основными драйверами развития экономики являются обрабатывающая промышленность (+6,1%), строительство (+9,7%), в том числе ввод жилья (+12,8%), а также сельское хозяйство (+3,1%). Наблюдается постепенное восстановление сектора услуг. Высокие темпы роста достигнуты в отрасли информации и связи (+9,4%). Стабильный рост отмечается в производстве продуктов питания (+3,1%), легкой промышленности (+3,5%), в том числе производстве одежды (+19,9%) и кожаной продукции (+16,6%), химической промышленности (+14,1%), металлургическом производстве (+3,5%), включая производство цветных металлов (+5,4%), машиностроении (+21,2%), в том числе автомобилестроении (+19,6%), а также фармацевтике (+9,2%). Отмечаются высокие темпы роста в производстве угля (+4,5%).

4 марта 2021 года состоялось заседание Мониторингового комитета ОПЕК+, на котором согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти на 20 тыс. баррелей. Это позволит умеренно увеличить темпы роста в горнодобывающем секторе.

Алматинская и Акмолинская области обеспечили рост социально-экономического развития по основным показателям, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская области и город Шымкент – по 5 показателям.

Положительная динамика по 4 показателям достигнута в Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, а также городах Нур-Султане и Алматы.

В условиях глобального снижения инвестиционной активности наблюдается высокая конкуренция за привлечение качественных инвестиций. Необходимо обеспечить эффективную реализацию плана приватизации с активным привлечением отечественных и зарубежных инвесторов", - сказал Мамин.

В новых условиях для поддержки субъектов предпринимательства будут реализованы меры прямого действия по трем направлениям стимулирования деловой активности. Это обеспечение доступа к финансированию, снижение нагрузки на бизнес, расширение доступа к рынкам сбыта.

Глава правительства поручил министрам и акимам регионов активизировать работу, принять соответствующие меры и четко исполнять намеченные цели и задачи, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

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