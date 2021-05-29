Китай из-за ремонтных работ на станции Алашанькоу снизит прием грузов

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - По адресу АО "НК "КТЖ" поступила телеграмма от администрации Урумчийской железной дороги. В ней содержится информация о том, что, начиная с мая по декабрь, на станции Алашанькоу запланирована реконструкция и ремонт станционных путей, перегрузочных терминалов для насыпных и навалочных грузов и строительство опрокидывателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил генеральный директор ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Владимир Петров, в связи с ремонтными работами на китайской стороне, прием горнорудных, насыпных и навалочных грузов будет снижен.

ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" рекомендует грузоотправителям с 1 июня часть насыпных и навалочных грузов переориентировать на погранпереход Алтынколь - Хоргос. Это позволит выполнить согласованный объем перевозок между РК и КНР.

Учитывая растущую потребность в перевозках экспорта горно-металлургического сырья на КНР, проводимых работ по реконструкции путей на станции Алашанькоу, ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" прорабатывает ряд мер по восполнению передачи грузов в КНР. Данные предложения направлены Урумчийской железной дороге", - сказал Петров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства