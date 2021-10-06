В социально-экономическое развитие Мангистауской области планируют привлечь 2,1 трлн тенге инвестиций

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев представил в правительстве проект Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации главы МНЭ, комплексный план состоит из 15 направлений и 214 мероприятий.

Общий объем инвестиций на 2021-2025 годы составляет 2,1 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета - 338,8 млрд тенге, местного бюджета - 118,3 млрд тенге, а также частные инвестиции - 1,6 трлн тенге", - сообщили в пресс-службе Миннацэкономики.

Иргалиев сообщил, что в промышленности предусматривается строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене, завода по производству каустической соды, хлоросодержащей продукции на территории СЭЗ "Морпорт Актау", а также реализация 21 проекта по производству химреагентов, трансформаторов.

Будут приняты системные меры по развитию туристического потенциала региона, такие как строительство туристического комплекса и торговых рядов в районе "Теплого пляжа", этноаула с визит-центром, девяти гостиниц, зон отдыха, оздоровительных комплексов. По направлениям "транспорт и логистика" планируется строительство нового терминала и модернизация действующего Международного аэропорта Актау, многофункционального морского терминала "Саржа" в порту Курык", - рассказал министр.

В целях развития предпринимательства будут активно применяться инструменты программы "Дорожная карта бизнеса - 2025", "Экономика простых вещей" и "Енбек". Также планируется построить 2 оптово-распределительных центра в Актау и Мунайлинском районе.

В сфере АПК будет реализовано 25 инвестиционных проектов, а также просубсидированы ставки вознаграждения при кредитовании субъектов АПК и лизинге на приобретение сельхоз животных, техники и технологического оборудования.

В сфере развития жилищной иинженерно-коммуникационной инфраструктуры будут построены магистральный газопровод от газопровода Жанаозен - Актау и вторая нитка магистрального газопровода Бейнеу - Жанаозен. Также будут построены и модернизированы 118 километров электросетей, 74,4 километра теплосетей и 508 километров газопровода.

Продолжится работа по строительству и вводу в эксплуатацию 4 млн квадратных метров жилья, в том числе 220 тыс. квадратных метров арендного и кредитного жилья. Это, по словам Иргалиева, позволит обеспечить жильем около 33 тыс. человек.

Для обеспечения жителей региона питьевой водой будет построено 9 опреснительных заводов и установок общей мощностью 260 тыс. кубометров в сутки, реконструирован магистральный водовод Астрахань - Мангышлак на участке Бейнеу - Актау. Также будут построены и реконструированы 844 километров сетей водоснабжения и 949 километров водоотведения. Вместе с тем планируется строительство, реконструкция и ремонт 1059 километров автодорог, что обеспечит достижение уровня дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 100%", - поделился глава МНЭ.

В сфере здравоохранения предусмотрено строительство 16 объектов, в том числе многопрофильной больницы в Актау, поликлиники, 6 врачебных амбулаторий, 2 медицинских пунктов и т. д.

В сфере образования будет построено 24 школы и 11 пристроек, оснащены современным оборудованием 5 колледжей.

В сфере культуры и спорта планируется строительство историко-краеведческого музея и драматического театра, стадиона, ледового дворца, трех спортивных комплексов и других объектов.

Ряд мероприятий Комплексного плана направлен на улучшение экологической ситуации в регионе. В частности, будет рекультивировано хвостохранилище "Кошкар-Ата", построено 4 полигона ТБО.

Для обеспечения безопасности и общественного правопорядка региона планируется строительство трех модульных пожарных частей, а также реализация проекта "Безопасный город".

В рамках реализации данных мер к 2025 году будет обеспечен рост ВРП (валовый региональный продукт) региона на 32%, объема обрабатывающей промышленности на 43,3%. Обеспеченность питьевой водой вырастет до 100%, реальные доходы населения - до 40,3%. Уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии - до 100%. Будет создано более 60 тыс. новых рабочих мест. Ежегодный поток туристов увеличится в 4,6 раза. Площадь жилья на одного жителя увеличится до 27,2 квадратного метра, будет ликвидирована трехсменная система обучения в школах", - заключил спикер.



