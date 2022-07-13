В Казахстане растет число сделок купли-продажи жилья

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НУР-СУЛТАН. 12 ИЮЛЯ - В июне количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 31 019 и по сравнению с маем (30 500) увеличилось на 1,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По количеству сделок лидируют города Алматы и Нур-Султан, 4410 и 3850 сделок соответственно. Меньше всего сделок проведено в Северо-Казахстанской области - 686, сообщает Бюро национальной статистики.

В то же время в сравнении с предыдущим месяцем сохраняется спад количества сделок в ВКО (-11%), Атырауской (-9,1%), ЗКО (-7,4%), Карагандинской (-5,4%) и Мангистауской (-4,3%) областях.

По данным ведомства, казахстанцы все также предпочитают жилье в многоквартирных домах, всего в июне совершено 21 388 сделок. Если обратить внимание на сделки по количеству комнат, в спросе остаются 2-комнатные квартиры, в июне было оформлено 8,2 тысячи 2-комнатных квартир, 1-комнатных - 7,4 тысячи. По индивидуальным домам была оформлена 9631 сделка. Частные дома больше предпочли жители Алматинской и Туркестанской областей.

Отмечается, что количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 42,6%. Самое большое снижение сделок на рынке жилья зафиксировано в Атырауской области - -64,8% по сравнению с июнем прошлого года.



