Потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40% - Счетный комитет

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НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - На заседании Счетного комитета подведены итоги государственного аудита эффективности мер по обеспечению Южного региона водными ресурсами, передает KAZAKHSTAN.
Основной проблемой недопоступления воды из трансграничных рек является несоблюдение лимитов по подаче необходимых объемов воды в рамках заключенных соглашений с сопредельными государствами. Ситуация усугубляется состоянием гидротехнических сооружений, низким уровнем внедрения водосберегающих технологий, применением технологически устаревших систем орошения и практически отсутствующей автоматизацией гидротехнических сооружений в Южном регионе, из-за которых потери воды достигают 40%", - сообщается в отчете комитета.
Большие потери при транспортировке воды также из-за несовершенства примененных строительных технологий, например в земляном русле происходит сильная фильтрация, а также испарение.
Из 5880 водохозяйственных сооружений автоматизированы лишь 111, или 1,9%, из них реально функционируют только 35. Причинами низкого уровня автоматизации ГТС являются неудовлетворительное техническое состояние водохозяйственных объектов и отсутствие соответствующей инфраструктуры для обеспечения автоматизации (электропитание, каналы связи)", - говорится в отчете СК.
В комитете подчеркнули, что более 2,2 тысячи бесхозных скважин наносят невосполнимый ущерб естественным ресурсам пресных подземных вод и окружающей среде. Также отсутствует четкая координация работ, слабо налажено взаимодействие между Комитетом по водным ресурсам и РГП "Казводхоз" при планировании и реализации бюджетных инвестиционных проектов.
Низкое качество разработанной проектно-сметной документации, использование устаревших технологий привели к несвоевременной реализации проектов и неэффективному использованию бюджетных средств", - отметили в комитете.
Снижение обеспеченности водными ресурсами угрожает ростом регионального дефицита, с которым Казахстан может столкнуться в ближайшее время, отметили в ведомстве.
По итогам аудита Счетный комитет дал соответствующие рекомендации правительству, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК, Комитету по водным ресурсам, РГП "Казводхоз", а также заинтересованным государственным органам и организациям по устранению выявленных нарушений, рассмотрению ответственности должностных лиц, не обеспечивших соблюдение требований законодательства.
Заведено 8 дел об административных правонарушениях. 1 материал по факту некачественного проектирования ТОО "Казюжгипроводстройпроект" проекта "Реконструкция водохозяйственных и гидромелиоративных систем Актюбинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей" отправлен в правоохранительные органы.
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