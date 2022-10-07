Назначен председатель правления "Самрук-Энерго"

Фото: Самрук-Энерго
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" Серик Тютебаев назначен председателем правления АО "Самрук-Энерго", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Тютебаев Серик Суинбекович родился в 1958 году в Алматы.
Окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности "Тепловые электрические станции" и Алматинский институт энергетики и связи по специальности "Экономика и менеджмент на предприятиях ТЭК".
Трудовую деятельность начал в 1981 году помощником мастера пусконаладочного управления "СреднеАзЭнергоМонтаж".
Далее работал инженером кафедры охраны труда и окружающей среды Алматинского энергетического университета.
На Алматинской ТЭЦ-2 прошел путь от машиниста-обходчика по турбинному оборудованию до главного инженера и управляющего директора станции.
В разные годы работал в должности заместителя председателя правления АО "Алматинские электрические станции", начальником управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, заместителем председателя правления по производству АО "СЕВКАЗЭНЕРГО".
С 2014 года - управляющий дивизионом "Генерация" АО "Самрук-Энерго" и далее - управляющий директор по производству и управлению активами АО "Самрук-Энерго".
С июня 2022 года исполнял обязанности председателя правления АО "Самрук-Энерго".
Заслуженный энергетик Республики Казахстан.