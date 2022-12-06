Для работников онлайн-платформ будет введен специальный налог

Проект Социального кодекса РК презентован в мажилисе

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как "Яндекс Такси", Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова на правительственном часе в мажилисе.





В своем выступлении Тамара Дуйсенова подчеркнула, что действующая в Казахстане система страхования по пяти социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям.





Она будет сохранена, но меняется ее целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а прежде всего на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан", - сообщила министр.





В этих целях вносятся изменения в Налоговый кодекс в части введения единого обязательного платежа для наемных работников малого бизнеса. В следующем году предусматривается снижение налоговой нагрузки с 33 до 20%.





Для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как "Яндекс Такси", Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим. При этом налоговыми агентами предлагается определить операторов онлайн-платформ, которые будут производить соответствующие платежи от имени занятых граждан", - пояснила министр.





Кроме того, предусмотрено снижение страховых тарифов для работодателей, осуществляющих страхование работников от несчастных случаев. Ставки будут иметь минимальные и максимальные значения, и выбор этих значений будет зависеть от уровня несчастных случаев, травматизма и профессиональных заболеваний на производстве.





Принимаемые меры по снижению ставок будут сопровождаться поэтапным повышением размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и страховых компаний. Так, со следующего года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из ГФСС в размере 45% от прежнего дохода до 6 месяцев", - сказала Дуйсенова.





Говоря о системе пенсионного обеспечения, глава МТСЗН отметила, что проблемным является состояние текущих и будущих пенсионеров.





Для пенсионеров сегодняшнего поколения будут увеличены: размеры базовых пенсий в течение последующих 5 лет, размеры солидарных пенсий за счет доведения максимального дохода для исчисления пенсии с 46 до 55 МРП, или до 70% от среднемесячной заработной платы", - проинформировала министр.





Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Они будут формировать базу для условно-накопительной пенсии, предусмотренной в действующем законодательстве. Таким образом, представители этой группы будут получать так же, как и текущие пенсионеры 3 вида пенсионных выплат: за счет государства - базовую пенсию, за счет работодателей - условно-накопительную пенсию, за счет своих накоплений - накопительную пенсию.





Тамара Дуйсенова добавила, что проектом Соцкодекса вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управлении своими активами.





Так, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья.





Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий или от всей наколенной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами.





Государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк", - обратила внимание Дуйсенова.





Он добавила, что обеспечение доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, переданных в частное управление, будет возложено на выбранные вкладчиком компании. Поэтому каждый вкладчик при выборе частных управляющих компаний должен оценить возможные риски.