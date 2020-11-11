В январе - октябре ВВП Казахстана снизился на 2,9%

Нур-Султан. 10 ноября. Kazakhstan Today - ВВП Казахстана в январе - октябре текущего года снизился на 2,9%, сообщил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов на заседании правительства, передает Kazakhstan Today.

По его словам, реальный сектор экономики восстанавливается, несмотря на мировое замедление.

На сегодня в мировой экономике наблюдаются следующие тренды: cохраняется неопределенность в мировой экономике и торговле. По обновленным прогнозам, международных финансовых организаций на 2020 год снижение темпов роста мировой экономики оценивается от минус 4,4% до минус 7,6%, мировой торговли - от минус 7% до минус 10,6%", - заявил он.

По данным МНЭ РК, за 10 месяцев 2020 года: увеличились инвестиции в недобывающие сектора, сохраняется рост в реальном секторе, сектор услуг стабилизировался и увеличивается кредитование экономики.

За 10 месяцев текущего года производство товаров выросло на 1,9%. При этом производство услуг сократилось на 6,1%. В результате, по оперативным данным, ВВП снизился на 2,9%. Годовая инфляция составила 7,1%", - констатировал министр.

При этом, подчеркнул он, почти все отрасли реального сектора и отдельные виды услуг демонстрируют положительные темпы роста. Это строительство (рост на 10,7%), информация и связь (на 8,2%), сельское хозяйство (на 5,2%), обрабатывающая промышленность (на 3,2%).

Вместе с тем, отмечается снижение в транспорте (на 17,3%) и торговле (на 9,4%), научной и технической деятельности (на 5,2%), операциях с недвижимым имуществом (на 4,6%), административном обслуживании (на 4,4%).

По итогам 10 месяцев базовыми факторами стали инвестиции в недобывающие сектора, кредитование экономики, рост реального сектора и стабилизация снижения сферы услуг. За 10 месяцев инвестиции без учета горнодобывающей промышленности выросли на 14,7%", - заявил Даленов.

Так, значительный объем инвестиций привлечен в жилищное строительство - 1472 млрд тенге, или с ростом в 30%, транспорт - 959 млрд тенге (рост на 8%), обрабатывающую промышленность - 661 млрд тенге (рост на 11%), сельское хозяйство - 413 млрд тенге (рост на 8%).

Произошло ускорение роста в отраслях обрабатывающей промышленности. Фармацевтика ускорилась до 40%, легкая промышленность - до 16%, машиностроение - до 17%, автомобилестроение - до 54%", - подчеркнул министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства