ФНБ "Самрук-Казына" планирует продать 4,55% своей доли в "Казатомпроме"

Алматы. 2 июня. Kazakhstan Today - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" объявило о своем намерении продать около 11,885 млн простых акций, представляющих долю в уставном капитале АО "НАК "Казатомпром", передает Kazakhstan Today.

Ценные бумаги представляют около 4,55% выпущенного акционерного капитала общества.

Любые акции и ГДР общества, которыми владеет Самрук-Казына и которые не будут проданы при размещении, будут заблокированы на 180 дней с учетом обычных исключений. В настоящее время доля владения Самрук-Казына в Обществе составляет приблизительно 81,28%, исходя из того, что все размещаемые ценные бумаги будут проданы, Самрук-Казына останется владельцем 76,7% выпущенного акционерного капитала общества", - сообщает пресс-служба фонда.

Планируется, что размещение будет состоять из двух самостоятельных размещений, которые будут структурированы следующим образом:

1. Приблизительно 11,5 млн акций (в виде акций и ГДР) будут отчуждены в пользу институциональных инвесторов путем ускоренного сбора заявок (букбилдинга) на LSE и AIX (Институциональное размещение). Институциональное размещение будет инициировано незамедлительно после данного объявления (после закрытия торгов на LSE) и может быть завершено в любой момент. Окончательное количество размещаемых ценных бумаг в рамках институционального размещения и цена размещения будут согласованы между "Самрук-Казына" и менеджерами к концу процесса букбилдинга, после чего в ближайшее время буду объявлены результаты размещения. Сроки завершения букбилдинга, ценообразование и распределение ценных бумаг находятся в ведении исключительно "Самрук-Казына" и менеджеров. Общество не получит каких-либо денежных поступлений в результате размещения.

2. Приблизительно 385,000 Акций (в виде акций и ГДР) будут отчуждены в пользу розничных инвесторов, являющихся гражданами Республики Казахстан, путем расширенного сбора заявок (букбилдинга) на AIX, при условии успешного завершения букбилдинга и ценообразования при институциональном размещении. Розничное размещение планируется инициировать 3 июня.

Окончательное количество размещаемых ценных бумаг в рамках розничного размещения и цена размещения будут согласованы между "Самрук-Казына" и Координатором и Букраннером на AIX после завершения формирования книги заявок в рамках розничного размещения.

Как отмечается в сообщении фонда, размещение является частью комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, утвержденного правительством Республики Казахстан, в соответствии с которым общество было определено в качестве портфельной компании "Самрук-Казына", подлежащей частичной приватизации. Затем правительством РК было решено осуществить отчуждение до 25% акционерного капитала общества. После этого в ноябре 2018 года "Самрук-Казына" предложил и продал акции и ГДР, в совокупности составляющие 14,92% акционерного капитала общества, в рамках публичного размещения, и в связи с этим ГДР были включены в официальный список управления финансового контроля Великобритании и допущены к торгам на LSE и AIX. В сентябре 2019 года "Самрук-Казына" продал ГДР, представляющие 3,8% в уставном капитале общества путем ускоренного сбора заявок на LSE и AIX. В настоящий момент "Самрук-Казына" планирует продать дополнительные акции (в виде акций и ГДР) в рамках размещений.

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