В Карагандинской области безработица снизилась на 0,2%

"В начале этого года были открыты пункты трудоустройства, где любой человек может получить консультацию по трудоустройству или открытию своего дела. На сегодня действуют 11 пунктов. Они работают по принципу единого окна - можно получить сразу и государственные услуги, и консультацию Палаты предпринимателей", - рассказала Асем Джунуспекова.
По её словам, пункты трудоустройства показали свою эффективность. За короткое время в них обратилось 1966 человек.
Кроме того, организованы 13 мобильных передвижных пунктов трудоустройства в городах и районах.
Также в области были проведены 95 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 1522 работодателя. Было предложено 24 656 вакансий.
"Все эти меры позволили нам сократить уровень безработицы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 0,2% и сегодня составляет 4,5%", - подчеркнула руководитель управления.
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