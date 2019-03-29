Караганда. 28 марта. Kazakhstan Today - За три месяца текущего года в Карагандинской области безработица снизилась на 0,2%. Об этом в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова, передает Kazakhstan Today.

"В начале этого года были открыты пункты трудоустройства, где любой человек может получить консультацию по трудоустройству или открытию своего дела. На сегодня действуют 11 пунктов. Они работают по принципу единого окна - можно получить сразу и государственные услуги, и консультацию Палаты предпринимателей", - рассказала Асем Джунуспекова.

По её словам, пункты трудоустройства показали свою эффективность. За короткое время в них обратилось 1966 человек.

Кроме того, организованы 13 мобильных передвижных пунктов трудоустройства в городах и районах.

Также в области были проведены 95 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 1522 работодателя. Было предложено 24 656 вакансий.

"Все эти меры позволили нам сократить уровень безработицы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 0,2% и сегодня составляет 4,5%", - подчеркнула руководитель управления.

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