Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в сентябре составила 0,3%, с начала года - 4,9%, передает Kazakhstan Today.

За девять месяцев 2020 года цены на продовольственные товары увеличились на 7,4%, непродовольственные товары - на 3,9%, платные услуги - на 2,5%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

За месяц (сентябрь 2020 года к августу 2020 года) повышение цен отмечено на яйца на 4,4%, сахар-песок - на 1,5%, макаронные изделия - на 1%, муку, говядину, чай, рыбу мороженую - по 0,9%, конину - на 0,8%, колбасные изделия - на 0,7%, баранину, масло сливочное, сыр сычужный - по 0,6%, хлеб, рис - по 0,4%. Прохладительные напитки подорожали на 1%, минеральная и питьевая вода - на 0,6%, табачные изделия - на 0,5%, алкогольные напитки - на 0,4%. Снижение цен зафиксировано на овощи свежие на 5,5%, фрукты - на 2,1%, пшено - на 0,7%.

Прирост цен на канцелярские товары составил 1%, сотовый телефон, планшет - по 0,8%, ноутбук - 0,7%, текстильные изделия - 0,6%, лекарства, моющие и чистящие средства, бытовые приборы, одежду и обувь - по 0,5%, автомобили - 0,4%. Уголь каменный подорожал на 0,9%, дрова -на 0,3%.

Уровень цен на услуги образования вырос на 2,3%, парикмахерских и заведений личного обслуживания - на 0,6%, общественного питания - на 0,5%, здравоохранения - на 0,4%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 1%, а железнодорожным - подешевел на 0,3%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 1,7%, горячую воду - на 0,3%, а на канализацию - снизились на 0,5%, холодную воду - на 0,2%.

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