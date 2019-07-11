В Кызылординской области инфляция в июне составила 0,5%

Кызылорда. 10 июля. Kazakhstan Today - В Кызылординской области индекс потребительских цен в июне 2019 года составил 100,5%, передает Kazakhstan Today.

"Цены на продовольственные товары за прошедший месяц повысились на 0,2%, непродовольственные товары - на 0,6%, тарифы на платные услуги на 0,7%", - сообщили в департаменте статистики по Кызылординской области.

По информации статведомства, в группе продовольственных товаров за прошедший месяц повышение цен отмечено на рис на 7,2%, мясо - на 1,7%, масло растительное и алкогольные напитки - по 0,5%, крупы, фрукты свежие и безалкогольные напитки - по 0,3%, сахар - на 0,1%. Снижение цен зафиксировано на овощи свежие на 10,2%, яйца - на 9,6%, творог - на 4,8%, молоко сырое - на 0,5%.

В группе непродовольственных товаров прирост цен на столовые приборы составил на 3%, одежду и обувь - 1%, моющие и чистящие средства – на 0,8%, бытовые приборы - 0,7, мебель и предметы домашнего обихода - на 0,4%. Бензин подешевел на 0,2%.

В группе платных услуг цены повысились на путевки на экскурсии и отдых на 14,4%, отдых и культура - на 2,7%, здравоохранение - на 1,5%. Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 7,4%, воздушным - на 6,3%", - отметили в статкомитете.

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