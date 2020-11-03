Инфляция в Казахстане в октябре выросла на 0,6%

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - Инфляция в Казахстане в октябре 2020 года, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла на 0,6%, передает Kazakhstan Today.

За десять месяцев 2020 года цены на продовольственные товары увеличились на 8,3%, непродовольственные товары - на 4,5%, платные услуги - на 3%, сообщили в Комитете по статистике.

Согласно статданным, в октябре (к сентябрю 2020 года) повышение цен отмечено на яйца на 10,3%, сахар-песок - на 7,3%, масло подсолнечное - на 6,3%, овощи свежие -на 2,8%, картофель - на 2,1%, молоко - на 1,4%, чай -на 1%, баранину - на 0,9%, муку, масло сливочное - по 0,8%, макаронные изделия, конину - по 0,7%, хлеб - на 0,6%.

Табачные изделия подорожали на 1,8%, прохладительные напитки - на 0,6%.

Снижение цен зафиксировано на фрукты свежие на 3,9%, окорочка куриные - на 1,1%.

Прирост цен на канцелярские товары, лекарства составил по 0,8%, моющие и чистящие средства, автомобили - по 0,7%, текстильные изделия, одежду и обувь, мебель и предметы домашнего обихода - по 0,6%. Уголь каменный подорожал на 1,4%.

Уровень цен на посещение бани вырос на 0,8%, услуги спортивного комплекса - на 0,7%, стоматологические услуги - на 0,6%, общественного питания - на 0,5%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подешевел на 2,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на вывоз мусора повысились на 6,7%, холодную воду - на 2,5%, канализацию - на 2%, электроэнергию -на 0,7%, горячую воду - на 0,3%.

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