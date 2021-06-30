Нацбанк: В мае инфляция составила 0,7%

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Национальный банк Казахстана проинформировал о ситуации на финансовом рынке в мае 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в мае 2021 года инфляция составила 0,7% (в мае 2020 года - 0,5%). Годовая инфляция сложилась на уровне 7,2% (в декабре 2020 года - 7,5%).

в годовом выражении повысились на 9,3%, непродовольственные товары - на 6,7%, платные услуги - на 5,1%. В структуре инфляции цены на продовольственные товары , непродовольственные товары - на 6,7%, платные услуги - на 5,1%.

В мае 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 6,6%.

Валовые международные резервы Национального банка за май 2021 года, по предварительным данным, увеличились на 6,5% и составили $36,4 млрд (с начала года - на 2,3%).

Рост резервов произошел в результате роста портфеля золота на фоне повышения его цены и активов в свободно конвертируемой валюте за счет увеличения средств на депозитах и счетах в НБ РК", - отметили в пресс-службе ведомства.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($58,6 млрд), по предварительным данным, на конец мая 2021 года составили $95,0 млрд.

Денежная база в мае 2021 года расширилась на 4,4% и составила 10 317,2 млрд тенге (с начала года - на 5,5%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 5,1%, до6 034,9 млрд тенге (с начала года - на 18,6%).

Денежная масса за май 2021 года увеличилась на 2,2% и составила 27 446,6 млрд тенге (с начала года рост на 10,1%), наличные деньги в обращении увеличились на 2,8%, до 2964,6 млрд тенге (с начала года - на 4,8%).

укрепившись за месяц на 0,1%. В мае 2021 года биржевой обменный курс тенге изменялся в диапазоне 426,12 - 429,20 тенге за доллар США. На конец мая 2021 года биржевой курс тенге к доллару США составил 428,71 тенге за доллар США,

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец мая 2021 года составил 24 482,0 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,1%. Депозиты юридических лиц выросли за месяц на 3,4%, до 12 679,5 млрд тенге, депозиты физических лиц - на 0,8%, до 11 802,5 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 2,4%, до 15 462,0 млрд тенге, в иностранной валюте - на 1,7%, до 9020,0 млрд тенге. Уровень долларизации на конец мая 2021 года составил 36,8% (в декабре 2020 года - 37,3%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в мае 2021 года увеличились на 2,9%, до 7 768,5 млрд тенге, в иностранной валюте - на 4,2%, до 4911,0 млрд тенге (38,7% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге выросли на 2,0%, до 7693,5 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 1,2%, до 4109,0 млрд тенге (34,8% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 16 846,9 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,1%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 10 677,5 млрд тенге, в иностранной валюте - 6169,4 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в мае 2021 года составила 7,3% (в мае 2020 года - 7,6%), по депозитам физических лиц - 8,6% (10,3%).

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