Тенге за неделю ослаб на 0,8% - Нацбанк

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Нацбанк Казахстана представил обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 28 июня по 5 июля 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По итогам торгов 5 июля рыночный курс тенге сложился на уровне 383,53 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,8% (с 380,53), говорится в сообщении пресс-службы финансового регулятора.

По данным НБ РК, на внешнем валютном рынке в период с 28 июня по 5 июля 2019 года наиболее значимыми событиями были публикация данных о замедлении деловой активности в промышленности в США, Еврозоне и Китае (индексы PMI за июнь), выдвижение кандидатуры К. Лагард на пост главы ЕЦБ, заявления Д. Трампа о том, что Европа и Китай манипулируют валютными курсами, публикация сильных данных по рынку труда США за июнь.

Эти факторы привели к укреплению курса доллара США относительно валют развитых стран", - отмечает пресс-служба.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

- турецкая лира укрепилась на 2,8% (с 5,79 до 5,63) на фоне сигналов о снижении напряженности между США и Турцией из-за покупки российской противоракетной системы С-400. Д. Трамп заявил о том, что прежняя администрация обошлась с Турцией несправедливо, предложив невыгодные условия по покупке систем Patriot, американского аналога С-400;

- мексиканское песо укрепилось на 1% (с 19,22 до 19,02) на фоне положительной оценки Д. Трампом попыток властей Мексики снизить поток иммигрантов;

- индийская рупия укрепилась на 0,9% (с 69,03 до 68,42). Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман представила бюджет, направленный на развитие инфраструктуры в нескольких секторах и сообщила о планах заимствования за рубежом, снизив целевой показатель дефицита до 3,3% с ранее установленного 3,4%;

- бразильский реал укрепился на 0,8% (с 3,85 до 3,82) на фоне сообщений о решении Комитета Конгресса Бразилии поддержать проект пенсионной реформы. Документ может быть вынесен на голосование в Нижней Палате Конгресса на текущей неделе;

- индонезийская рупия укрепилась на 0,3% (с 14 126 до 14 083) на фоне притока иностранного капитала, доходности суверенных облигаций снизились до минимума за последний год;

- южноафриканский ранд ослаб на 0,6% (с 14,09 до 14,18) на фоне общего укрепления доллара США из-за выхода позитивных данных по рынку труда;

- российский рубль ослаб на 0,9% (с 63,22 до 63,81) на фоне снижения цен на нефть, риторики ЦБ о рассмотрении дальнейшего снижения ключевой ставки на следующем заседании и конвертации инвесторами части полученных дивидендов в иностранную валюту.

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