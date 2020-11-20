В Казахстане выпущены новые 100-тенговые монеты

Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане в наличное денежное обращение выпущены биколорные циркуляционные монеты JETI QAZYNA номиналом 100 тенге, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка РК Жомарт Кажмуратов, биколорные циркуляционные монеты JETI QAZYNA из серии монет "Сокровища степи" уже поступили в денежное обращение в ряде регионов. Они будут использоваться наряду с обычными циркуляционными монетами.

Это означает, что 7 монет JETI QAZYNA номиналом 100 тенге: ER JIGIT, SULU AIEL, QUMAI TAZY, AQYL BILIM, BEREN MYLTYQ, JUIRIK AT, QYRAN BURKIT являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей - ими можно расплачиваться за товары и услуги", - пояснил Кажмуратов.

Он отметил, что параметры монет сохранены без изменений и поэтому дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники не потребуется.

Если предприниматели отказываются принимать монеты, то им, согласно статье 206 КоАП РК, грозит предупреждение. В случае повторения ситуации в течение года, предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП. С подобной жалобой вы можете обратиться в ближайший филиал Нацбанка для дальнейшего выяснения обстоятельств. Со своей стороны рекомендуем производить видеофиксацию либо потребовать письменное обоснование отказа в приеме монеты", - добавил глава департамента.

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