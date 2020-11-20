В Казахстане выпущены новые 100-тенговые монеты

Как рассказал директор департамента наличного денежного обращения Нацбанка РК Жомарт Кажмуратов, биколорные циркуляционные монеты JETI QAZYNA из серии монет "Сокровища степи" уже поступили в денежное обращение в ряде регионов. Они будут использоваться наряду с обычными циркуляционными монетами.
Это означает, что 7 монет JETI QAZYNA номиналом 100 тенге: ER JIGIT, SULU AIEL, QUMAI TAZY, AQYL BILIM, BEREN MYLTYQ, JUIRIK AT, QYRAN BURKIT являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей - ими можно расплачиваться за товары и услуги", - пояснил Кажмуратов.
Он отметил, что параметры монет сохранены без изменений и поэтому дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники не потребуется.
Если предприниматели отказываются принимать монеты, то им, согласно статье 206 КоАП РК, грозит предупреждение. В случае повторения ситуации в течение года, предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 МРП. С подобной жалобой вы можете обратиться в ближайший филиал Нацбанка для дальнейшего выяснения обстоятельств. Со своей стороны рекомендуем производить видеофиксацию либо потребовать письменное обоснование отказа в приеме монеты", - добавил глава департамента.
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